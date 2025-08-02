Москвичам рассказали о сюрпризах субботней погоды

В Москве в субботу, как рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, ожидаются ливневые дожди, местами грозы. Температура воздуха понизится до +21 градуса.
Будет облачная с прояснениями погода, температура воздуха понизится в разгар дня: +21 — +24 в Москве, по области +20 — +25 градусов.
Тишковец отметил, что ветер будет дуть северо-западный, 4−9 метров в секунду, при грозе порывистый.
Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 748 мм ртутного столба.