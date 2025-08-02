«Всем всё очевидно»: адвокат Жорин отреагировал на планы семьи Тимма подать в суд на Седокову

Адвокат, представляющий интересы семьи погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, подала заявление о привлечении к уголовной ответственности экс-супруги спортсмена Анны Седоковой. Певицу просят привлечь по статье «Доведение до самоубийства». Заявления поданы в Латвии и России.
Адвокат Сергей Жорин объяснил перспективу такого дела.
— Я считаю, что нужно прекращать травить Анну Седокову, — говорит Сергей Жорин. — Всем всё очевидно, никакого состава преступления в её действиях нет. Никто не станет возбуждать уголовное дело. Произошла трагедия, к сожалению, подобное иногда случается. Нужно оставить человека в покое и перестать хайповать на крови.
По слова юриста, латвийское и российские правоохранители тоже понимают отсутствие состава преступления.
— Уверен, никто не собирается возбуждать дело. Но проверку обязаны провести, если заявления поступают. Семью погибшего можно понять, для них случившееся — большое горе. А вот тех, кто обнадёживает семью, просят возбудить дело — понять сложно.