«Всем всё очевидно»: адвокат Жорин отреагировал на планы семьи Тимма подать в суд на Седокову

— Я считаю, что нужно прекращать травить Анну Седокову, — говорит Сергей Жорин. — Всем всё очевидно, никакого состава преступления в её действиях нет. Никто не станет возбуждать уголовное дело. Произошла трагедия, к сожалению, подобное иногда случается. Нужно оставить человека в покое и перестать хайповать на крови.