Названы самые высокооплачиваемые офисные профессии в 2025 году

Самой дорогой офисной профессией стала аналитика, сообщает «Авито Работа».
Стали известны самые высокооплачиваемые офисные профессии за первое полугодие 2025 года. Возглавляет их работа аналитиком. Данную информацию приводят эксперты сервиса «Авито Работа».
«Аналитики стали самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами I полугодия», — указано в материале. Информацию приводит РБК. Сообщается, что их средняя зарплата достигла более 120 тысяч рублей в месяц.
Вторую позицию заняли инженеры со средней зарплатой в 107 тысяч рублей. И тройку лидеров замыкают архитекторы с зарплатой более 103 тысяч рублей в месяц. Также сообщается о наибольшем приросте зарплаты у менеджеров по персоналу, а именно в 28%, а их заработная плата составляет более 71 тысячи рублей.