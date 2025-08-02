Названы самые высокооплачиваемые офисные профессии в 2025 году

Вторую позицию заняли инженеры со средней зарплатой в 107 тысяч рублей. И тройку лидеров замыкают архитекторы с зарплатой более 103 тысяч рублей в месяц. Также сообщается о наибольшем приросте зарплаты у менеджеров по персоналу, а именно в 28%, а их заработная плата составляет более 71 тысячи рублей.