Татьяна Буланова назвала имя своего самого лучшего мужа

— Да. Говорили, например, что непонятно, кто поет: мальчик или девочка. А потом случилась песня «Не плачь», к которой мы шли целый год. У нас не было ни продюсеров, ни спонсоров — мы все делали своими силами. Помню, на студии одна смена была четыре часа. У нас денег хватало только на одну смену. Я за это время должна была записать восемь песен, целый альбом. Теперь я понимаю, что это райское время было. Сейчас я могу и 15 песен спеть за четыре часа. Надо отдать должное Коле, он сразу сказал: «Нас четыре человека. Все заработки делим поровну». Коля до того, как придумать «Летний сад», работал в других группах и был свидетелем, как все распадалось, не успев начаться. Как раз из-за финансовых споров. У нас такого не было.