Татьяна Буланова назвала имя своего самого лучшего мужа

Татьяна Буланова не так давно отметила вторую годовщину совместной жизни с мужем, бизнесменом Валерием Рудневым. Певица говорит, что в нынешнем браке она абсолютно счастлива. Об отношениях с супругом, а также о том, почему распались ее предыдущие отношения, Татьяна откровенно рассказала корреспондентам «МК».
— Я живу ради семьи, но для меня работа находится тоже на очень важном месте, — говорит Татьяна. — Хотя работаю я, конечно, ради семьи.
— В вашей жизни было три брака. Получается, что Вы — влюбчивая?
— Конечно, нельзя сказать, что однолюб. Я понимаю это чувство — любовь. Но влюбчивой себя назвать не могу. Я всех своих мужей любила. Больше всего, конечно, люблю третьего (смеется). А вообще — я очень верный человек. Это абсолютно точно.
— Как думаете, почему у вас тогда не получилось создать семью один раз и на всю жизнь?
— Не знаю. Так бывает, к сожалению. Может, моя вина есть в этом тоже. Я думаю, что в таких историях не бывает вины исключительно только одного человека. Причина, как правило, в обоих супругах. С первым мужем (продюсером Николаем Тагриным — авт.) мы дружим до сих пор. У него день рождения недавно был, я его поздравила. Он — нормальный человек: воспитанный, интеллигентный. Мы вместе до сих пор работаем — это основополагающее.
— Вы сказали, что своего нынешнего мужа Валерия любите больше всех. У вас — идеальные отношения?
— Я надеюсь, тьфу-тьфу, не сглазить бы. Таких отношений, как сейчас, у меня действительно никогда не было. Все мои три брака — разные совершенно. В каждом из них были свои плюсы и свои минусы. Сейчас, с моим третьим мужем, больше плюсов. И минусов я, честно говоря, и не вспомню. Они даже, если и есть, то совсем незначительные, незаметные. Конечно, не бывает так, что все хорошо всегда. Но мы еще с ним даже не ругались.
— Правда?
— Да, у нас не было еще ни одного серьезного скандала за эти два с лишним года. Надеюсь, что и не будет дальше.
— Как думаете, в чем секрет такой идиллии?
— В любви. Когда есть любовь, то есть уважение, есть почитание, желание уступить, не спорить. У нас с Валерой все это есть.
— В отличии от вас, он совсем не публичный человек! Это не мешает?
— Да, это вы правильно заметили. Он редко со мной где-то появляется. Выходит только в том случае, когда я его сама прошу или мне нужна его помощь, или мы вместе оказываемся в одном городе. Слава Богу, что он — не публичный человек (смеется). Мне это даже нравится.
— У вас двое детей от предыдущих браков. Валерий сразу нашел с ними общий язык?
— Да, с детьми он сразу стал хорошо общаться. Причем, у меня оба ребенка, хоть и родились под знаком Рыб, — с разными характерами. Но Валера и со старшим, и с младшим смог наладить прекрасные отношения.
— Младший сын недавно у вас запел…
— Он в свои 17 лет уже целый альбом выпустил. Опередил даже маму (улыбается). Я в его годы еще ни одной песни не записала.
— У Никиты в одной из песен есть строчка в песне: «Мама говорит, что ЕГЭ я не сдам». В итоге все сдал?
— Да, он уже поступил в институт технологии и дизайна. Я, правда, факультет не назову: какая-то модная специальность, связанная с брендингом и маркетингом. Посмотрим, как будет дальше. Ему теперь надо учиться. Поступление — это только первый шаг. Самое главное, чтобы ему понравилось.
— Сыновьям не мешает звездное имя мамы?
— Старший сын, мне кажется, страдал от этого больше, чем младший. Младший к этому более легко относится.
— Татьяна, глядя на вас, не скажешь, что вам в этом году исполнилось 56 лет: вы выглядите очень молодо. Сами на сколько лет себя ощущаете?
— Лет на 27 (смеется). Я на самом деле ничего специального не делаю. К косметологам хожу редко. Но у меня есть врач, которую я уже давно посещаю. Я не разбираюсь в процедурах: они лучше знают, что мне надо. Единственное, аппаратные процедуры в последнее время не делаю. Раньше делала, а сейчас не могу. После них нужен реабилитационный период, который, к сожалению, я не могу себе позволить.
— Ваши песни сейчас очень популярны стали среди молодежи. Вы думали, когда у вас случился резкий взлет, что народная любовь продлится столько лет?
— Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Конечно, мне хотелось быть артисткой востребованной. Что, в принципе, сейчас и происходит. Но резких взлетов у меня не было. Мы образовались в 1990-м году. Коля Тагрин (первый муж певицы — авт.) придумал нашу группу «Летний сад». Как и другим артистам, у которых нет человека, который бы их двигал, нам было непросто. Нас и приняли не сразу. Первые высказывания в адрес наших песен были критическими.
— Да вы что!
— Да. Говорили, например, что непонятно, кто поет: мальчик или девочка. А потом случилась песня «Не плачь», к которой мы шли целый год. У нас не было ни продюсеров, ни спонсоров — мы все делали своими силами. Помню, на студии одна смена была четыре часа. У нас денег хватало только на одну смену. Я за это время должна была записать восемь песен, целый альбом. Теперь я понимаю, что это райское время было. Сейчас я могу и 15 песен спеть за четыре часа. Надо отдать должное Коле, он сразу сказал: «Нас четыре человека. Все заработки делим поровну». Коля до того, как придумать «Летний сад», работал в других группах и был свидетелем, как все распадалось, не успев начаться. Как раз из-за финансовых споров. У нас такого не было.
— Когда вы стали звездой, другие, более маститые артисты, как вас приняли?
— Откуда я знаю? В лицо не говорили: «Ах, такая-сякая, пришла» (смеется). Наверное, как у любого возрастного артиста, было что-то такое (ревностное) к молодому. Хотя у меня, например, нет зависти ни к кому абсолютно. Если мне нравится артист, я могу ему об этом сразу сказать. Помню, когда появился Шура, меня так подмывало к нему подойти и сказать, какой он классный! Но я не стала: постеснялась.
— Вы сами за столько лет не устали от повышенного внимания?
— Я обладаю уникальной способностью менять внешность. Когда я надеваю обычный спортивный костюм и ботинки, меня никто не узнает. Я спокойно езжу в Санкт-Петербурге в общественном транспорте, который очень люблю. Я живу в центре и знаю, какие автобусы и троллейбусы, куда едут. Скачала себе еще приложение в телефон, очень удобное. Передвигаюсь совершенно спокойно — меня никто не узнает. Правда, если я вдруг начинаю разговаривать по телефону, то люди, конечно, оглядываются.