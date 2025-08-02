Гигантский сапборд в бухте Патрокл во Владивостоке поднял 70 человек и авто

Подобная акция во Владивостоке — не единичное событие: в марте 2024 года в районе пляжа Татарка более 200 человек участвовали в «угоне» большой льдины с помощью одновременной гребли — это традиция, которая существует свыше 6 лет. Помимо этого, в районе бухты Патрокл регулярно проводятся масштабные спортивные мероприятия, связанные с сапбордингом и пляжными видами спорта. Например, с 8 по 10 августа этого года планируется крупный краевой фестиваль SUP FEST, который включает в себя соревнования по сапбордингу (гребля на дистанциях от 400 до 3000 метров), пляжный волейбол, пляжный теннис, карнавальные забеги, океаническую греблю на каноэ и байдарках и другие активности.