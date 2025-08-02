Гигантский сапборд в бухте Патрокл во Владивостоке поднял 70 человек и авто

В субботу, 2 августа, во Владивостоке в районе бухты Патрокл состоялся уникальный флешмоб с использованием гигантского сапборда, на котором разместились десятки людей и даже автомобиль. Длина доски составила около 60 метров, а ширина — около 6 метров. Для спуска и управления этим необычным судном использовался гидроцикл, который помог переправить доску с людьми и авто по воде и развернуть ее для возвращения на берег.
Как сообщило издание VLADIVOSTOK1.RU, сооружение спустили на воду несколько раньше назначенного времени — в 13:00, из-за чего не все желающие смогли присоединиться к мероприятию. Автомобиль поднимали и опускали на сапборд с помощью деревянных досок. В акции приняли участие около 70 человек, включая детей, что вызвало большой интерес у отдыхающих на пляже — многие снимали флешмоб на видео и фотографировали.
Сапбординг — это разновидность серфинга, когда спортсмен стоит на доске и гребет веслом. В отличие от классического серфинга, для сапбординга не требуются волны, так как доска надувная и предназначена для спокойной воды. Дистанции обычно варьируются от 1 до 7 километров.
Подобная акция во Владивостоке — не единичное событие: в марте 2024 года в районе пляжа Татарка более 200 человек участвовали в «угоне» большой льдины с помощью одновременной гребли — это традиция, которая существует свыше 6 лет. Помимо этого, в районе бухты Патрокл регулярно проводятся масштабные спортивные мероприятия, связанные с сапбордингом и пляжными видами спорта. Например, с 8 по 10 августа этого года планируется крупный краевой фестиваль SUP FEST, который включает в себя соревнования по сапбордингу (гребля на дистанциях от 400 до 3000 метров), пляжный волейбол, пляжный теннис, карнавальные забеги, океаническую греблю на каноэ и байдарках и другие активности.