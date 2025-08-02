«Спящий гигант»: какой силы будет магнитная буря 3 августа 2025

Поддерживайте стабильный режим дня — ложитесь и вставайте в одно и то же время. Избегайте чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, особенно если у вас есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Отдавайте предпочтение легкой пище, богатой витаминами и минералами. Ограничьте потребление кофеина, алкоголя и тяжелой пищи. Употребляйте достаточное количество воды — не менее 1,5−2 литров в день. Уделите время прогулкам на свежем воздухе, но избегайте пребывания на открытом солнце в пиковые часы. Людям с артериальным давлением следует держать под рукой необходимые лекарства и регулярно контролировать показатели давления.