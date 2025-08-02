Красноярцы отдали дань памяти воинам-десантникам в День ВДВ

Стоит отметить, что в этом году воздушно-десантные войска отмечают свой 95-й юбилей. В честь праздника в парке 400-летия Красноярска с 14:30 до 16:30 будут работать интерактивные локации для посетителей (6+). Кроме того, с 15:00 до 16:00 запланирован концерт с участием вокалиста Алексея Орлова и ансамбля народной песни «Красный Яр» (6+). Гостей также ждут показательные выступления по армейскому рукопашному бою и ушу.