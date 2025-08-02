В Госдуме предложили школам не скрывать преступления детей мигрантов

Политик считает необходимым разработать специальные инструкции для руководителей учебных заведений, детально описывающие порядок действий при обнаружении подобных инцидентов. В данных рекомендациях должны быть четко определены шаги, которые необходимо предпринять директорам в случае выявления преступлений, совершенных учащимися, имеющими миграционный статус.