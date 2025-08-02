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В Госдуме предложили школам не скрывать преступления детей мигрантов

Слуцкий выступил с инициативой, направленной на предотвращение сокрытия правонарушений, совершаемых учениками-мигрантами в школах.

Слуцкий выступил с инициативой, направленной на предотвращение сокрытия правонарушений, совершаемых учениками-мигрантами в школах.

Политик считает необходимым разработать специальные инструкции для руководителей учебных заведений, детально описывающие порядок действий при обнаружении подобных инцидентов. В данных рекомендациях должны быть четко определены шаги, которые необходимо предпринять директорам в случае выявления преступлений, совершенных учащимися, имеющими миграционный статус.

Цель данной меры — обеспечить прозрачность и адекватное реагирование на противоправные действия, вне зависимости от происхождения учеников.