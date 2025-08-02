Овчинский: павильон «Макет Москвы» принял 2,9 тыс. ребят из летних лагерей

Ранее Владислав Овчинский сообщил, что в павильоне «Макет Москвы» состоялось празднование Всероссийского дня семьи, любви и верности. В мероприятии приняли участие около двух тысяч жителей и гостей столицы. Для посетителей были организованы экскурсии по детально проработанной копии города в миниатюре, а также увлекательные интерактивные викторины. Они вызвали большой интерес у гостей из различных городов России и зарубежных стран. Особое восхищение у гостей павильона вызвали светотехнические шоу — это не просто развлечение, а уникальный способ познакомиться с архитектурным наследием Москвы в цифровом формате. Благодаря таким проектам посетители могли по-новому взглянуть на город, оценить его богатую историю и динамичное развитие.