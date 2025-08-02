Овчинский: павильон «Макет Москвы» принял 2,9 тыс. ребят из летних лагерей

Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ — это одна из самых посещаемых локаций в рамках образовательной и развлекательной программы городских детских лагерей. С начала сезона более 2900 детей из 104 лагерей Москвы и Московской области уже успели увидеть уменьшенную копию столицы. Об этом рассказал Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.
В павильоне «Макет Москвы» для юных посетителей разработана специальная программа. Для учеников начальной школы сотрудники выставки проводят интерактивную экскурсию, которая включает загадки, анимацию и звуковые эффекты. В игровой форме дети узнают интересные факты о городе и его истории. Для детей постарше подготовлены обзорные и тематические экскурсии. На них ребята узнают об истории создания макета Москвы и увидят главные достопримечательности города.
«Макет Москвы — это не просто уменьшенная копия города, а увлекательная локация, где история и современность оживают на глазах. С начала лета выставочный павильон посетили более 105 тысяч москвичей и гостей столицы, в том числе около трех тысяч — воспитанники лагерей. Для юных посетителей провели более 60 обзорных и тематических экскурсий, продемонстрировали светотехнические шоу разной тематики и наглядно показали процесс создания архитектурного макета столицы, выполненного в масштабе 1:400», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики столицы.
В павильоне имеется рабочее место специалиста по созданию макетов. Здесь представитель мастерской демонстрирует процесс создания зданий и деревьев для макета, а также знакомит посетителей с технологией работы на станке с числовым программным управлением.
Кроме того, в павильоне можно познакомиться с историей архитектуры. В фойе представлены уменьшенные копии шести известных зданий столицы, напечатанные на 3D-принтере. Среди них — Большой театр, одна из семи высоток, построенных в сталинское время, храм Христа Спасителя, Триумфальная арка, Государственный исторический музей и Спасская башня. Все макеты выполнены с высокой детализацией и точностью.
Посетить павильон «Макет Москвы» и воспользоваться его услугами можно бесплатно с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.
Для получения подробной информации, расписания светотехнических шоу и записи на экскурсии можно воспользоваться сайтом www.maketmoskvy.ru, мобильным приложением «Макет Москвы» или позвонить по телефонам: +7 (925) 237−37−28; +7 (925) 237−37−29.
Ранее Владислав Овчинский сообщил, что в павильоне «Макет Москвы» состоялось празднование Всероссийского дня семьи, любви и верности. В мероприятии приняли участие около двух тысяч жителей и гостей столицы. Для посетителей были организованы экскурсии по детально проработанной копии города в миниатюре, а также увлекательные интерактивные викторины. Они вызвали большой интерес у гостей из различных городов России и зарубежных стран. Особое восхищение у гостей павильона вызвали светотехнические шоу — это не просто развлечение, а уникальный способ познакомиться с архитектурным наследием Москвы в цифровом формате. Благодаря таким проектам посетители могли по-новому взглянуть на город, оценить его богатую историю и динамичное развитие.