Стало известно, где строят самый большой детский сад в Татарстане

Накануне руководитель района Раис Сулейманов вместе с директором Главинвестстроя Татарстана Ильнаром Хафизовым осмотрели строительство детского сада в поселке Куюки. Строительство активно ведется: рабочие поднимают стены второго этажа, доставляют материалы и устанавливают коммуникации. Несмотря на порядок на площадке, чувствуется спешка — сдача объекта запланирована до конца года.
Детский сад строится в рамках федерального проекта поддержки семей «Поддержка семьи». Подрядчиками выступают строительные предприятия Казани.
Местных работников привлекают временно, основную работу выполняют постоянные опытные коллективы. Важно закончить устройство кровли и благоустроительные мероприятия до наступления холодов, подчеркивает Булат Гафиатуллин.
Необходимость возведения детского сада обусловлена быстрым ростом поселка Куюки, ежегодно увеличивающего численность примерно на пять тысяч человек. Инфраструктура отстает, ощущается острая нехватка социальной инфраструктуры и детских садов. Ожидается, что с открытием нового дошкольного учреждения, которое сможет принять сразу 340 малышей, ситуация значительно улучшится. Работа ведется в ускоренном темпе, районные власти и специалисты Главинвестстроя внимательно контролируют процесс.