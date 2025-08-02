Стало известно, где строят самый большой детский сад в Татарстане

Необходимость возведения детского сада обусловлена быстрым ростом поселка Куюки, ежегодно увеличивающего численность примерно на пять тысяч человек. Инфраструктура отстает, ощущается острая нехватка социальной инфраструктуры и детских садов. Ожидается, что с открытием нового дошкольного учреждения, которое сможет принять сразу 340 малышей, ситуация значительно улучшится. Работа ведется в ускоренном темпе, районные власти и специалисты Главинвестстроя внимательно контролируют процесс.