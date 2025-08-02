Где в России платят миллионы: названы регионы с самыми высокими зарплатами

Согласно исследованию РИА Новости на основе данных Росстата, три четверти российских работников с зарплатой свыше одного миллиона рублей трудятся в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. При этом в Еврейской АО и Калмыкии таких высоких доходов не зафиксировано вовсе.
Географическое распределение высокооплачиваемых работников показывает, что 62% из них сосредоточены в Москве (28 097 человек). Санкт-Петербург и Московская область занимают второе и третье места с 3 800 и 3 300 работниками соответственно. В пятерку лидеров вошли Свердловская область (892 человека) и Татарстан (777 человек).
Еврейская автономная область и Калмыкия остаются единственными субъектами РФ, где зарплаты выше миллиона рублей не зафиксированы.
Впервые в списке появились Ингушетия (1 человек) и Северная Осетия (8 человек). При этом в восьми регионах, включая Курскую и Белгородскую области, количество высокооплачиваемых работников сократилось на 53 человека.
Прежде стало известно, что жители страны в среднем хотят зарабатывать 146 тысяч рублей ежемесячно. Для сравнения, начинающие специалисты без опыта работы рассчитывают на более скромные суммы — в среднем 92 тысячи рублей, при медиане в 73 тысячи.