Где в России платят миллионы: названы регионы с самыми высокими зарплатами

Географическое распределение высокооплачиваемых работников показывает, что 62% из них сосредоточены в Москве (28 097 человек). Санкт-Петербург и Московская область занимают второе и третье места с 3 800 и 3 300 работниками соответственно. В пятерку лидеров вошли Свердловская область (892 человека) и Татарстан (777 человек).