Полузащитник «Крыльев» Иван Бобер рассказал о целях команды на этот сезон

19-летний футболист волжан объяснил, на что рассчитывает клуб в этом розыгрыше Премьер-лиги.
В минувшем сезоне самарцы заняли десятое место с 31 очком и уступили в двух матчах дерби 63-го региона «Акрону» с одинаковым счетом 0:2 (6+).
Этот розыгрыш РПЛ начали с ничьи в принципиальной встрече с тольяттинцами — 1:1. Во втором туре разобрались с «Пари НН» — 2:0. А в Кубке взяли вверх над чемпионами из Краснодара — 2:1 (6+).
«Обыграли их за счет большого желания. С каждым матчем наша команда все больше сплачивается, мы побеждаем, пока что получается идти без поражений», — подчеркнул полузащитник самарцев Иван Бобер.
Воспитанник волжан подчеркнул: цель на этот сезон прежняя — место в первой восьмерке чемпионата.
Также рассказал, как проходит адаптация новичков в клубе. Перед стартом сезона «КС» взяли Никиту Кокарева, Сергея Божина и Ивана Лепского, Алексея Сутормина, Джимми Марина и Михайло Баньяца, Вадима Ракова. Вернулся из «Акрона» Владимир Хубулов.
«Один из главных факторов — атмосфера, раздевалка. С каждым персонально разговаривают. Всегда помогут, если нужна помощь. Плюс у нас очень молодая и дружелюбная команда, поэтому новые игроки хорошо входят в коллектив», — заявил Бобер Metaratings.ru.
Ранее о своих впечатлениях от перехода к «зелено-бело-синим» рассказал Джимми Марин. Отдельно поделился ожиданиями от выездного матча с «Ростовом» (6+).
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