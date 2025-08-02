В Башкирии на дорогах за сутки задержали 40 нетрезвых водителей

По данным ГАИ Башкирии всего за сутки на дорогах республики задержали 40 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Итоги массовых проверок подвел в своем телеграм-канале главный Госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.
Всего во время сплошных проверок на дорогах республики сотрудники ГАИ выявили более 1450 нарушений правил, а также составили протоколы на 40 нетрезвых водителей. Всего за один вечер пятницы дорожные полицейские привлекли к ответственности 21 водителя двухколесного транспорта, в том числе 8 детей! Эта работа ведется в рамках социальной акции «Не рули малай!».
— Призываю каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении, — высказался в своем телеграм-канале главный Госавтоинспектор Башкирии.
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