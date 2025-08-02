В Башкирии на дорогах за сутки задержали 40 нетрезвых водителей

Всего во время сплошных проверок на дорогах республики сотрудники ГАИ выявили более 1450 нарушений правил, а также составили протоколы на 40 нетрезвых водителей. Всего за один вечер пятницы дорожные полицейские привлекли к ответственности 21 водителя двухколесного транспорта, в том числе 8 детей! Эта работа ведется в рамках социальной акции «Не рули малай!».