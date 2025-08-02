Завершается первый этап ремонта гинекологической больницы № 2 в Новосибирске

Реставрация началась весной этого года. На первом этаже были обновлены административные помещения и кухня: установлены новые полимерные полы, пластиковые окна, а также модернизированы системы отопления и электроснабжения. Внутренние стены укреплены с использованием безопасных материалов. Второй этаж, где расположено стационарное отделение, стал более комфортным для пациентов, включая тех, кто имеет ограничения по передвижению.