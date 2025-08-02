Завершается первый этап ремонта гинекологической больницы № 2 в Новосибирске

В Новосибирске завершается первый этап обновления гинекологической больницы № 2. Заместитель губернатора Константин Хальзов и министр здравоохранения Ростислав Заблоцкий оценили ход работ в Заельцовском районе.
Реставрация началась весной этого года. На первом этаже были обновлены административные помещения и кухня: установлены новые полимерные полы, пластиковые окна, а также модернизированы системы отопления и электроснабжения. Внутренние стены укреплены с использованием безопасных материалов. Второй этаж, где расположено стационарное отделение, стал более комфортным для пациентов, включая тех, кто имеет ограничения по передвижению.
Главный врач Ирена Дремова отметила, что работы стартовали в мае и выполняются быстро и качественно. Больница функционирует круглосуточно, а пациентки размещены на третьем и четвертом этажах.
Ожидается, что часть работ завершится к концу недели, и уже осенью первые пациентки смогут воспользоваться обновленными палатами. Ремонт продолжится: в следующем году планируется обновление третьего этажа, а через год — четвертого.