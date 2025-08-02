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В Турции задержали 26 подозреваемых в связях с ИГ*

Задержания подозреваемых в связях с ИГ* прошли в 14 провинциях Турции.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранительные органы Турции провели операции в 14 провинциях страны против членов террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ)*. Спецслужбы задержали 26 подозреваемых. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Али Ерликая.

Как уточняется, задержания провели в Анкаре, Бурдуре, Адане, Аксарае, Стамбуле, Кахраманмараше, Чанкыры, Денизли, Элазиге, Кайсери, Кыршехире, Мерсине, Шанлыурфе и Ване. В ходе операций изъято множество документов и цифровых материалов.

«Ведущими пропаганду террористической организации через свои аккаунты в социальных сетях и предоставляющими финансирование так называемым организациям помощи, связанным с террористической организацией», — сказано в сообщении турецкого министра.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США просмотрело возникновение и стремительный рост террористической группировки ИГ*.

*Запрещенная в РФ террористическая организация.

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