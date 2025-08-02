В Турции задержали 26 подозреваемых в связях с ИГ*

Правоохранительные органы Турции провели операции в 14 провинциях страны против членов террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ)*. Спецслужбы задержали 26 подозреваемых. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Али Ерликая.
Как уточняется, задержания провели в Анкаре, Бурдуре, Адане, Аксарае, Стамбуле, Кахраманмараше, Чанкыры, Денизли, Элазиге, Кайсери, Кыршехире, Мерсине, Шанлыурфе и Ване. В ходе операций изъято множество документов и цифровых материалов.
«Ведущими пропаганду террористической организации через свои аккаунты в социальных сетях и предоставляющими финансирование так называемым организациям помощи, связанным с террористической организацией», — сказано в сообщении турецкого министра.
Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США просмотрело возникновение и стремительный рост террористической группировки ИГ*.
*Запрещенная в РФ террористическая организация.