Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Платоновым пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon с космонавтом из России Олегом Платоновым пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом в субботу, 2 августа, сообщили в NASA.
Изначально планировалось, что запуск судна пройдет 31 июля. Однако этому помешали погодные условия, из-за чего полет пришлось отложить на сутки. Ракета Falcon-9 с кораблем стартовала в 18:43 по московскому времени 1 августа.
В состав экипажа также входят американские астронавты командир Зина Кардман и пилот Майкл Финк, а также японский специалист Кимия Юи. Все они проведут на станции несколько месяцев.
После стыковки обратно на Землю должен вернуться предыдущий такой же корабль. На нем с орбиты прилетят космонавт «Роскосмоса» Кирилл Песков, астронавты из США Энн Макклейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси, уточнили на сайте корпорации.
31 июля глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи договорились об эксплуатации МКС до 2028 года. Баканов отметил важность прямого диалога между российскими и американскими представителями сферы.