Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Платоновым пристыковался к МКС

После стыковки обратно на Землю должен вернуться предыдущий такой же корабль. На нем с орбиты прилетят космонавт «Роскосмоса» Кирилл Песков, астронавты из США Энн Макклейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси, уточнили на сайте корпорации.