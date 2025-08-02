Американский рэпер начал визит в Москву с кутежа в ночном клубе

По данным телеграм-канала SHOT Знаменитый американский рэп-исполнитель Tyga прибыл в российскую столицу и сразу же окунулся в ночную жизнь одного из модных московских клубов.
Отмечается, что Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон, известный как Tyga, приземлился в Москве сегодня рано утром, около 3:00. Поклонники артиста отметили, что очень рады, что он не побоялся прилететь в Москву несмотря на сложные отношения между США и Россией.
После размещения в роскошном отеле в центре Москвы, музыкант направился в один из московских клубов, где провел время, развлекаясь и исполнив несколько своих хитов прямо на сцене.