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Американский рэпер начал визит в Москву с кутежа в ночном клубе

По данным телеграм-канала SHOT Знаменитый американский рэп-исполнитель Tyga прибыл в российскую столицу и сразу же окунулся в ночную жизнь одного из модных московских клубов.

По данным телеграм-канала SHOT Знаменитый американский рэп-исполнитель Tyga прибыл в российскую столицу и сразу же окунулся в ночную жизнь одного из модных московских клубов.

Отмечается, что Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон, известный как Tyga, приземлился в Москве сегодня рано утром, около 3:00. Поклонники артиста отметили, что очень рады, что он не побоялся прилететь в Москву несмотря на сложные отношения между США и Россией.

После размещения в роскошном отеле в центре Москвы, музыкант направился в один из московских клубов, где провел время, развлекаясь и исполнив несколько своих хитов прямо на сцене.