В Симферополе почтили память бойцов ВДВ

Десантники собрались у памятника Героя СССР Василия Маргелова. Они почтили минутой молчания своих павших товарищей и возложили цветы.
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем поздравлении назвал воинов ВДВ одной из основных ударных сил страны.
«Сегодня военнослужащие ВДВ образцово выполняют свой воинский долг, вносят огромный вклад в достижение целей специальной военной операции, неизменно демонстрируя мужество и героизм, высокий профессионализм и безупречную выучку». — написал он в Telegram.
В свою очередь председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов добавил, что бойцы ВДВ остаются гордостью и надежным щитом России.
«Военнослужащие этого подразделения — наши сограждане — на передовой спецоперации решают стратегические задачи, сражаются с врагом на самых сложных участках фронта. Мы гордимся ими, уверены в их надежности и преданности России», — отметил он в Telegram.
В эту субботу Воздушно-десантные войска отмечают 95-ю годовщину со дня образования. 2 августа 1930 года на учениях Московского военного округа впервые было применено парашютное десантирование личного состава. Именно эту дату принято считать Днем рождения ВДВ.