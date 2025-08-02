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В Симферополе почтили память бойцов ВДВ

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости Крым. В Симферополе в честь празднования 95-летия со дня создания Воздушно-десантный войск прошел памятный митинг. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.

Источник: РИА "Новости"

Десантники собрались у памятника Героя СССР Василия Маргелова. Они почтили минутой молчания своих павших товарищей и возложили цветы.

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем поздравлении назвал воинов ВДВ одной из основных ударных сил страны.

«Сегодня военнослужащие ВДВ образцово выполняют свой воинский долг, вносят огромный вклад в достижение целей специальной военной операции, неизменно демонстрируя мужество и героизм, высокий профессионализм и безупречную выучку». — написал он в Telegram.

В свою очередь председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов добавил, что бойцы ВДВ остаются гордостью и надежным щитом России.

«Военнослужащие этого подразделения — наши сограждане — на передовой спецоперации решают стратегические задачи, сражаются с врагом на самых сложных участках фронта. Мы гордимся ими, уверены в их надежности и преданности России», — отметил он в Telegram.

В эту субботу Воздушно-десантные войска отмечают 95-ю годовщину со дня образования. 2 августа 1930 года на учениях Московского военного округа впервые было применено парашютное десантирование личного состава. Именно эту дату принято считать Днем рождения ВДВ.

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