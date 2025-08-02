РКН объяснил удаление альбома Гуфа «Город дорог»

Ранее поводом для обсуждения альбома «Город дорог» стало заявление бизнесмена Игоря Рыбакова, который хотел выкупить права на композиции за 95 миллионов рублей, чтобы удалить их из-за содержания, якобы пропагандирующего алкоголь и безнравственный образ жизни. Однако владелец альбома отказался продавать треки и подписывать соответствующий контракт. Впоследствии Роскомнадзор начал проверку доступности альбома в интернете и передал данные экспертам для дальнейшего рассмотрения.