Рекордное количество машин скопилось в очереди к Крымскому мосту

По данным на 9:00, со стороны Тамани ждут досмотра 1930 транспортных средств, а со стороны Керчи — еще 865 автомобилей. Время ожидания достигает четырех и трех часов соответственно. Очевидцы называют пробку на переправе рекордной.
Однако аналогичная пробка образовалась на Крымском мосту двумя часами ранее. Тогда в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находились более 1700 автомобилей, а со стороны Керчи — более 1100 транспортных средств.
Движение по Крымскому мосту было приостановлено с 23:50 пятницы, 1 августа, до 05:04 по московскому времени субботы, 2 августа.