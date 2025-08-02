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Рекордное количество машин скопилось в очереди к Крымскому мосту

Почти 2,8 тысячи машин скопились в очереди на ручной досмотр к Крымскому мосту. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Источник: РИА "Новости"

По данным на 9:00, со стороны Тамани ждут досмотра 1930 транспортных средств, а со стороны Керчи — еще 865 автомобилей. Время ожидания достигает четырех и трех часов соответственно. Очевидцы называют пробку на переправе рекордной.

Однако аналогичная пробка образовалась на Крымском мосту двумя часами ранее. Тогда в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находились более 1700 автомобилей, а со стороны Керчи — более 1100 транспортных средств.

Движение по Крымскому мосту было приостановлено с 23:50 пятницы, 1 августа, до 05:04 по московскому времени субботы, 2 августа.