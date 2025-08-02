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Вэнс рассказал как проведет парламентские каникулы: неожиданное признание вице-президента США взбудоражило СМИ

Вэнс рассказал о планах изучить тему НЛО во время парламентских каникул.

Источник: Комсомольская правда

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире подкаста Ruthless Podcast сообщил о своем интересе к теме неопознанных летающих объектов. Политик признался, что планирует посвятить парламентские каникулы в августе изучению этого вопроса.

Вэнс отметил, что пока не разобрался в теме НЛО, поскольку первые шесть месяцев на посту были крайне насыщенными. Однако он выразил намерение детально изучить информацию о неопознанных объектах, появившуюся за последний год.

«Я одержим всей этой темой НЛО. Что происходит на самом деле?… Я еще не разобрался в этом… Во время парламентских каникул в августе я отчасти собираюсь погрузиться во всю эту тему НЛО», — признался вице-президент.

Американские СМИ обратили внимание на то, что Вэнс делал эти заявления с улыбкой, что оставило открытым вопрос о серьезности его намерений.

Прежде Вэнс жестко отреагировал на публикацию WSJ о письмах Трампа Эпштейну с эротической картинкой. Он пристыдил авторов материала, заявив о нарушении правил журналистской этики.

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