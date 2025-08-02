Стартовал фестиваль «Фонтанка SUP». Посмотрите, как 10 тысяч сапсерферов раскрасили Мойку и Фонтанку

Целый год они готовили костюмы и украшали доски, чтобы принять участие в самом большом в мире карнавале на воде — и никакая петербургская погода не помешала им.
«Не устаю повторять, вы классные и крутые, благодаря вам в этом городе существует такой мировой фестиваль, и мы уже готовы дать старт», — дал отмашку генеральный директор «Фонтанки», продюсер фестиваля Дмитрий Витковский.
«Дождь покажет, кто настоящий сапер, — говорит Александр Горшков, главный редактор портала “Фонтанка.ру” — 270 городов России — вся страна от Южно-Сахалинска до Калининграда, от Мурманска до Сочи, 13 стран — даже Новая Зеландия. Мы с вами делаем легенду — 10-й международный фестиваль любителей сапсерфинга. Вы крутые в этих невероятных декорациях самого красивого в мире города».
В открытии фестиваля впервые участвует необычный проект «Оранжевая каракатица» — эстремальная команда CRAZY ZEBRA устроила шоу на батутах прямо на воде — неоднократный участник «Алых парусов» и многих других карнавалов впервые выступила на «Фонтанке SUP».
Все вместе участники преодолеют маршрут протяженностью 8 километров и примерно через 2−2,5 часа вернутся в стартовый городок.
Костюмы участников как всегда удивляют своей продуманностью и оригинальностью. Вот, например, команда «Золотые рыбки», состоящая из Анны, Анастасии, Миры, Тони, Татьяны и Натальи — всего шесть человек — явно претендуют на приз в номинации «Не один».
«Мы очень любим носить золотые короны и чувствуем себя в них абсолютно в своей тарелке — потому что всегда чувствуем себя как королевы», — говорят девушки, представляющие конкурс красоты «Миссис Центральный район».
Сказки Пушкина пользуются популярностью — Эдуард в костюме Емели с щукой приехал к нам на фестиваль из Череповца. Он рассказал, что участвует в фестивале уже четвертый раз. Первый раз у него был Дед Мазай с зайцами, потом — Бонифаций, на третий раз — Старик и золотая рыбка.
«Я люблю русские народные сказки и с детства читал их детям, — рассказывает Эдуард. — В сказке про Емелю мне больше всего нравится, что там есть волшебная щука, которая исполняет все желания. Хочется верить, что в жизни, как и в сказке, желания сбудутся».
Весь образ — самодельный, включая деревянные весла. Короб и вовсе старинный — ему уже лет 60, не меньше, рассказал Эдуард — в нем сено носили в деревне. На лыжах ходил дед Эдуарда, а в валенках он ходит и сам.
Сегодня к нам присоединились и аватары — представители нации Нави с планеты Пандора — на месте и дерево Эйви — надеемся, земной дождь ему не повредит.
В фестивале участвуют 29 корпоративных команд, объединивших около 2000 человек, включая и команду городского портала «Фонтанка.ру», который в этом году отмечает свое 25-летие. Их вы можете узнать по ярким оранжевым футболкам. Впрочем, оранжевого цвета сегодня будет много — он пользуется популярностью у участников и у корпоративных команд.
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