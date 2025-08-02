Стартовал фестиваль «Фонтанка SUP». Посмотрите, как 10 тысяч сапсерферов раскрасили Мойку и Фонтанку

Сказки Пушкина пользуются популярностью — Эдуард в костюме Емели с щукой приехал к нам на фестиваль из Череповца. Он рассказал, что участвует в фестивале уже четвертый раз. Первый раз у него был Дед Мазай с зайцами, потом — Бонифаций, на третий раз — Старик и золотая рыбка.