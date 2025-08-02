На Караульной горе в Красноярске открылся визит-центр

В последние годы визит-центры стали важной частью туристической инфраструктуры Красноярска. Они расположены на многих популярных туристических объектах города и его окрестностей. Как сообщили в МАУ «Красгорпарк», с июня центр работал в тестовом режиме, и его посетили более 5000 человек.
В новом центре гости могут насладиться чашкой кофе и отдохнуть после прогулок по живописным достопримечательностям. Также здесь предусмотрены туалетные комнаты, комната для матери и ребенка, а также магазин сувениров.
Часы работы визит-центра: с 10:00 до 19:00 в будние дни и с 10:00 до 22:00 в выходные.
Напомним, что небольшой парк на Караульной горе был открыт в 2018 году и предлагает посетителям скамейки, детскую площадку, озеленение и ландшафтный дизайн.