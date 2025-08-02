На Караульной горе в Красноярске открылся визит-центр

В последние годы визит-центры стали важной частью туристической инфраструктуры Красноярска. Они расположены на многих популярных туристических объектах города и его окрестностей. Как сообщили в МАУ «Красгорпарк», с июня центр работал в тестовом режиме, и его посетили более 5000 человек.