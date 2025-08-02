Ярмарки выходного дня: Где жителям Кишинева можно купить что-то вкусненькое, чего не найдешь в супермаркетах — публикуем адреса

Мэрия Кишинёва сообщает о том, что в выходные,
Ботаника
В парке «Валя Трандафирилор» с 1 по 3 августа — ярмарка мелких торговцев «Inima Verii»;
Там же, в парке «Валя Трандафирилор», на главной аллее до 31 августа работает ярмарка изделий ручной работы и ремесленных изделий;
На улице Мунчештской, д. 170 и на бульваре Траян, 22 103 августа — сезонные ярмарки фруктов и овощей;
В парке «Валя Трандафирилор» с 1 по 3 августа пройдет Гастрономический фестиваль «Beer Mania»;
Буюканы
На территории, прилегающей к зданию «Kentford» по адресу бульвар Штефана чел Маре, 202, 2 августа — Ярмарка местных производителей «EcoLocal»;
На улице Ливиу Деляну, 1 — Ярмарка фруктов и овощей работает до 23 августа;
В парке «Алунелул» (ул. Каля Ешилор, 11/4)
Чеканы
На улице Митрополит Варлаам, на участке между улицами Армянской и Тигина до 2 сентября работает тематическая ярмарка «Grădina Moldovei»;
На бульваре Мирча чел Бэтрыни (пересечение с ул. Заднипру) с 1 по 3 августа работает ярмарка мелких торговцев «Târgul cu tradiții».
Рышкановка
На ул. Андрея Доги, 36 и ул. Соколень, 11 — Ярмарка фруктов и овощей работает до 17 августа;
На Московском проспекте, 21, напротив ул. М. Басараб, 6 — Ярмарка фруктов и овощей работает до 5 августа.
Мэрия Кишинёва призывает горожан посещать местные ярмарки, направленные на укрепление отношений между местными производителями и потребителями.