Ярмарки выходного дня: Где жителям Кишинева можно купить что-то вкусненькое, чего не найдешь в супермаркетах — публикуем адреса

Мэрия Кишинёва сообщает о том, что в выходные, 2—3 августа , в секторах столицы пройдут ярмарки местных продуктов и товаров, целью которых является поддержка местных производителей и предоставление гражданам доступа к сезонной сельскохозяйственной продукции.