Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина умерла после того, как ее облизала собака

Женщина умерла после того, как собака облизала ее рану.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Жительница Британии умерла после того, как собака лизнула ее рану, пишет газета Mirror.

«Джун Бакстер порезала ногу. После чего ее внучка Кейтлан Аллин, которая ухаживает за ней, приехала с собакой. На следующий день Джун сообщила внучке, что ей стало плохо, и ее доставили в больницу. Несмотря на все усилия медиков, Джун скончалась от септического шока», — говорится в материале.

Отмечается, что анализ выявил в ране на ноге 83-летней погибшей бактерию, которая обычно встречается в пасти животных. Помимо этого, дочь Джун заявила в суде, что ее мать страдала из-за сепсиса (опасное для жизни состояние, вызванное чрезмерной реакцией организма на инфекцию, приводящей к повреждению собственных органов и тканей).

По версии медиков, причиной смерти пенсионерки стал септический шок, вызванный воспалением левой ноги из-за слюны домашней собаки.