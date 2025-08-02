Женщина умерла после того, как ее облизала собака

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Жительница Британии умерла после того, как собака лизнула ее рану, пишет газета Mirror.
«Джун Бакстер порезала ногу. После чего ее внучка Кейтлан Аллин, которая ухаживает за ней, приехала с собакой. На следующий день Джун сообщила внучке, что ей стало плохо, и ее доставили в больницу. Несмотря на все усилия медиков, Джун скончалась от септического шока», — говорится в материале.
Отмечается, что анализ выявил в ране на ноге 83-летней погибшей бактерию, которая обычно встречается в пасти животных. Помимо этого, дочь Джун заявила в суде, что ее мать страдала из-за сепсиса (опасное для жизни состояние, вызванное чрезмерной реакцией организма на инфекцию, приводящей к повреждению собственных органов и тканей).
По версии медиков, причиной смерти пенсионерки стал септический шок, вызванный воспалением левой ноги из-за слюны домашней собаки.