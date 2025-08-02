Женщина умерла после того, как ее облизала собака

«Джун Бакстер порезала ногу. После чего ее внучка Кейтлан Аллин, которая ухаживает за ней, приехала с собакой. На следующий день Джун сообщила внучке, что ей стало плохо, и ее доставили в больницу. Несмотря на все усилия медиков, Джун скончалась от септического шока», — говорится в материале.