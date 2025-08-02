Фонд капремонта Омской области перечислил злостных неплательщиков

Фонд капитального ремонта Омской области предупредил жильцов шести многоквартирных домов о необходимости погасить задолженности по взносам. По данным на 1 июля 2025 года, уровень оплаты в этих домах не превышает 60%, что нарушает требования законодательства.
В перечень злостных неплательщиков попали жильцы домов по адресам: улица Советская, 36 в поселке Алексеевском; улица Берко Цемента, 14; улица Труда, 21; улица Химиков, 20; улица Чайковского, 10 и улица 10 лет Октября, 136 в Омске.
Собственникам квартир по последнему адресу необходимо погасить долги до 30 декабря текущего года, остальным — до 16 октября. В случае неуплаты горожане лишатся спецсчетов, здания переведут на общий счет регионального оператора. Взысканием задолженностей Фонд займется через суд.
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