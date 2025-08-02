Почти 300 человек узнали свой ВИЧ-статус в Самарской области на «иВолге»

Участники и гости форума прошли конфиденциальное экспресс-тестирование, рассказали в региональном клиническом Центре профилактики и борьбы со СПИД.
Специалисты медучреждения провели встречу на площадке «иВолги». Также организовали процедуру по установке ВИЧ-статуса. Всего через нее прошли около 300 человек.
«Участники получили подробную информацию о способах заражения инфекцией, особенностях течения и симптомах, профилактике заболевания», — рассказали в Центре.
Ранее самарский врач Елена Зайцева напомнила о важности регулярного тестирования на ВИЧ.
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