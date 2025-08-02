Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 300 человек узнали свой ВИЧ-статус в Самарской области на «иВолге»

Участники и гости форума прошли конфиденциальное экспресс-тестирование.

Участники и гости форума прошли конфиденциальное экспресс-тестирование, рассказали в региональном клиническом Центре профилактики и борьбы со СПИД.

Специалисты медучреждения провели встречу на площадке «иВолги». Также организовали процедуру по установке ВИЧ-статуса. Всего через нее прошли около 300 человек.

«Участники получили подробную информацию о способах заражения инфекцией, особенностях течения и симптомах, профилактике заболевания», — рассказали в Центре.

Ранее самарский врач Елена Зайцева напомнила о важности регулярного тестирования на ВИЧ.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.