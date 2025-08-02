Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Концепцию реконструкции Автозаводского парка утвердили в Нижнем Новгороде

Работы будут идти поэтапно в течение нескольких лет.

Концепцию реконструкции Автозаводского парка разработали и утвердили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городской Дирекции парков и скверов.

Парк включен в программу «Новый социальный вектор», которую инициировали сотрудники автозавода и поддержал Олег Дерипаска. Проектно-сметную документацию разрабатывает «Нижегородгражданпроект».

Точные сроки полного завершения реконструкции пока не установлены. Реконструкция будет идти поэтапно. Под обновление попадет вся парковая зона отдыха. Также будут развиты все сферы деятельности.

Ранее мы писали, что на улице Чаадаева открыли обновленный сквер с новым фонтаном у ДК им. Орджоникидзе.

Узнать больше по теме
Олег Дерипаска: биография скандально известного российского миллиардера
Фамилия миллиардера знакома многим россиянам из сводок новостей. Главное из биографии Олега Дерипаски: его карьера, личная жизни и самые громкие дела в суде.
Читать дальше