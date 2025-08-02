Концепцию реконструкции Автозаводского парка утвердили в Нижнем Новгороде

Концепцию реконструкции Автозаводского парка разработали и утвердили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городской Дирекции парков и скверов.
Парк включен в программу «Новый социальный вектор», которую инициировали сотрудники автозавода и поддержал Олег Дерипаска. Проектно-сметную документацию разрабатывает «Нижегородгражданпроект».
Точные сроки полного завершения реконструкции пока не установлены. Реконструкция будет идти поэтапно. Под обновление попадет вся парковая зона отдыха. Также будут развиты все сферы деятельности.
Ранее мы писали, что на улице Чаадаева открыли обновленный сквер с новым фонтаном у ДК им. Орджоникидзе.