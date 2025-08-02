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Авиакомпания «Ангара» отменила часть рейсов из-за проблем с обслуживанием

Авиакомпания «Ангара» сообщила о приостановке рейсов по некоторым направлениям.

Источник: Freepik

Авиакомпания «Ангара» сообщила о приостановке рейсов по некоторым направлениям. Ранее ей аннулировали сертификат на техническое обслуживание самолётов, в связи с чем организация ведёт переговоры с другими компаниями, готовыми провести весь комплекс работ по техническому обслуживанию в аэропортах Таксимо, Улан-Удэ и Нижнеангарска.

«Мы готовы разместить всех пострадавших пассажиров в соответствии с требованиями законодательства, — говорится в сообщении. — Также мы оказываем необходимую информационную поддержку посредством горячей линии и оперативно реагируем на любые обращения. Мы понимаем всю серьёзность ситуации и гарантируем, что после нормализации обстановки все пассажиры будут доставлены в пункты назначения».

Напомним, аннулирование сертификата на техобслуживание произошло после внеплановой проверки Ространснадзора. Её, кстати, проводили за месяц до крушения самолёта авиакомпании в Амурской области 24 июля, в котором погибли 48 человек.