Авиакомпания «Ангара» отменила часть рейсов из-за проблем с обслуживанием

«Мы готовы разместить всех пострадавших пассажиров в соответствии с требованиями законодательства, — говорится в сообщении. — Также мы оказываем необходимую информационную поддержку посредством горячей линии и оперативно реагируем на любые обращения. Мы понимаем всю серьёзность ситуации и гарантируем, что после нормализации обстановки все пассажиры будут доставлены в пункты назначения».