Рустам Минниханов побывал в молодежном центре «Сэлэт-Ак Барс» в Крыму

Площадка ориентирована на развитие и досуг молодежи — здесь собираются одаренные школьники и студенты из различных регионов России, проявившие себя в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности.
К концу июля центр принял 1435 участников. Попасть на смену можно только по итогам конкурсного отбора.
Основными критериями являются высокие баллы по итогам учебы, победы в олимпиадах и научных конкурсах. Дополнительными преимуществами становятся спортивные достижения и участие в культурных или волонтерских инициативах.
Также в рамках программы социальной поддержки в лагере отдыхают дети из Луганской Народной Республики.