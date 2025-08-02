Юрист сказала о предоплате агентству недвижимости за услуги поиска квартиры

Риэлтер Татьяна Чернова в телеграм-канале «Главное управление юстиции Гомельского облисполкома», ссылаясь на «Закон о риэлтерской деятельности», отметила, что документ исключает предоплату за услуги по найму жилья. Оплата производится только по факту, риэлтеру предоплату оставлять не надо.
«Риэлтер предоставляет информацию о предложениях и подбирает варианты. После того как потребитель находит подходящую квартиру, заключается договор, подписывается акт оказанных услуг и производится оплата», — отметила специалист.
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