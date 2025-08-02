Минтруда сказало, что делать белорусам, если задерживают зарплату

Третий шаг — обращение в Департамент государственной инспекции труда. Это можно сделать дистанционно через сервис Обращения.бел. Самым легким и быстрым способом является чат-бот для экстренных обращений по невыплатам заработной платы или пособий. Для этого нужно перейти в Telegram-бот @pszbyBot, выбрать свою ситуацию (несвоевременная выплата зарплаты или невыплата пособия), указать личные данные, период, за который не выплатили деньги и название организации, если речь идет о заработной плате. После этого сообщение со всеми данными необходимо отправить.