Минтруда сказало, что делать белорусам, если задерживают зарплату. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве подчеркнули: задержка заработной платы является прямым нарушением трудового законодательства. И добавили, что каждый сотрудник имеет право на своевременную оплату труда.
В Минтруда отметили, что изначально нужно ознакомиться с конкретными датами выплаты заработной платы, которые установлены в организации. Зарплата выплачивается не реже чем два раза в месяц. Конкретная дата выплаты прописывается в трудовом договоре (контракте).
В пресс-службе назвали второй шаг: белорусам следует направить работодателю или его представителю заявление с требованием выплатить зарплату. В частности, рекомендуется подготовить два экземпляра заявление о выплате. Так, первый необходимо отдать работодателю (его представителю), а на втором следует попросить поставить отметку про принятие документа и оставить у себя.
Третий шаг — обращение в Департамент государственной инспекции труда. Это можно сделать дистанционно через сервис Обращения.бел. Самым легким и быстрым способом является чат-бот для экстренных обращений по невыплатам заработной платы или пособий. Для этого нужно перейти в Telegram-бот @pszbyBot, выбрать свою ситуацию (несвоевременная выплата зарплаты или невыплата пособия), указать личные данные, период, за который не выплатили деньги и название организации, если речь идет о заработной плате. После этого сообщение со всеми данными необходимо отправить.
С белорусами оперативно свяжется (не позднее следующего рабочего дня) специалист для уточнения деталей. Кроме того, он расскажет и дальнейшие шаги для решения проблемы. В ведомстве уточняют, что есть и альтернативные варианты: обращение с исковым заявлением в суд, обращение к нотариусу.
«Кстати, если задержка составляет один календарный месяц и более, то задержанная заработная плата должна быть проиндексирована. Такая обязанность возложена на всех нанимателей вне зависимости от формы собственности организации», — подчеркнули в Министерстве труда и социальной защиты.
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