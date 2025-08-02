В Уфе 20-летняя девушка без прав устроила ДТП на арендованной машине

В ночь на субботу, 2 августа, на улице Комарова в Уфе произошло ДТП с участием арендованной машины и пожарного «Урала». Как сообщили в Отделе ГАИ по Уфе, 20-летняя девушка за рулем «Фольксваген Поло» столкнулась со встречной машиной пожарной охраны.
В результате аварии сама водитель и ее пассажир были госпитализированы с различными травмами.
— В медицинском учреждении у водителя произведен забор крови на содержание этанола. Известно, что у водителя каршеринга отсутствует водительское удостоверение, — сообщили в Отделе ГАИ по Уфе.
Сейчас в причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции.
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