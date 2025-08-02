В Уфе 20-летняя девушка без прав устроила ДТП на арендованной машине

В ночь на субботу, 2 августа, на улице Комарова в Уфе произошло ДТП с участием арендованной машины и пожарного «Урала». Как сообщили в Отделе ГАИ по Уфе, 20-летняя девушка за рулем «Фольксваген Поло» столкнулась со встречной машиной пожарной охраны.