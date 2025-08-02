На правобережье Красноярска появилась новая фигурка суслика

На набережной имени Совмена установлена скульптура казачки по имени Обрада.
Как сообщили в мэрии, это место имеет историческую значимость — в 1630 году здесь располагалась казачья станица-деревня Ладейская. Имя для нового суслика выбрали дети из дома-лицея Совмена; оно символизирует «радость» и «свет».
Напомним, что ранее в сквере имени Василия Сурикова была установлена фигурка суслика-художницы Сури.
Отметим, что проект «Суслики в городе К» предполагает установку десяти фигурок, каждая из которых будет представлять определенную букву. В итоге они сложатся в слово «Красноярск».