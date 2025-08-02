Правительство проиндексирует зарплаты некоторых категорий бюджетников

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В России с 1 октября проиндексируют зарплаты некоторых категорий бюджетников, сообщается на сайте правительства.
«С 1 октября 2025 года на 7,6 процента будет повышена зарплата отдельных категорий бюджетников. Распоряжение об этом подписано», — говорится в заявлении.
Так, индексация затронет:
сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений;работников федеральных госорганов;гражданский персонал воинских частей и другие категории.
Для этого в федеральном бюджете на 2025-й и плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрено 30,8 миллиарда рублей.