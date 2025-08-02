Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство проиндексирует зарплаты некоторых категорий бюджетников

Кабмин проиндексирует зарплаты некоторых категорий бюджетников на 7,6 процента.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В России с 1 октября проиндексируют зарплаты некоторых категорий бюджетников, сообщается на сайте правительства.

«С 1 октября 2025 года на 7,6 процента будет повышена зарплата отдельных категорий бюджетников. Распоряжение об этом подписано», — говорится в заявлении.

Так, индексация затронет:

сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений;работников федеральных госорганов;гражданский персонал воинских частей и другие категории.

Для этого в федеральном бюджете на 2025-й и плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрено 30,8 миллиарда рублей.