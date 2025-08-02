На южноуральском озере прошло массовое крещение

В пресс-службе челябинской епархии объяснили, что провести мероприятие планировали в понедельник, в День крещения Руси, но из-за непогоды было решено перенести массовое крещение.
Традиции уже порядка 9 лет. В этом году принять таинство решило 25 человек. Перед обрядом в озеро была вылита бутылочка со святой водой из священной реки Иордан. Её каждый год привозят с собой домой паломники, совершившие путешествия на Святую землю.
«Сразу после окончания Таинств Крещения и Миропомазания новокрещенные присоединятся к Литургии и причастятся Святых Христовых Таин. Завершится праздник Крестным ходом к храму преподобного Сергия Радонежского», — рассказали в челябинской епархии.