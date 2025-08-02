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На южноуральском озере прошло массовое крещение

Оно состоялось сегодня, 2 августа, на снежинском берегу озера Синара.

Источник: пресс-служба челябинской епархии

В пресс-службе челябинской епархии объяснили, что провести мероприятие планировали в понедельник, в День крещения Руси, но из-за непогоды было решено перенести массовое крещение.

Традиции уже порядка 9 лет. В этом году принять таинство решило 25 человек. Перед обрядом в озеро была вылита бутылочка со святой водой из священной реки Иордан. Её каждый год привозят с собой домой паломники, совершившие путешествия на Святую землю.

«Сразу после окончания Таинств Крещения и Миропомазания новокрещенные присоединятся к Литургии и причастятся Святых Христовых Таин. Завершится праздник Крестным ходом к храму преподобного Сергия Радонежского», — рассказали в челябинской епархии.