На южноуральском озере прошло массовое крещение

Традиции уже порядка 9 лет. В этом году принять таинство решило 25 человек. Перед обрядом в озеро была вылита бутылочка со святой водой из священной реки Иордан. Её каждый год привозят с собой домой паломники, совершившие путешествия на Святую землю.