Почти все леса Беларуси в первые выходные августа открыты для посещения

В частности, это один район в Витебской области — Витебский, и восемь в Брестской — Ивацевичский, Пружанский, Кобринский, Жабинковский, Брестский, Малоритский, Березовский, Дрогичинский. Во всех этих районах объявлен третий класс пожарной опасности. Это не означает, что леса запрещено посещать.