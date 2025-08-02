Почти все леса Беларуси в первые выходные августа открыты для посещения

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Ограничения на посещение лесов введены в девяти районах страны, следует из интерактивной карты Минлесхоза Беларуси.
В частности, это один район в Витебской области — Витебский, и восемь в Брестской — Ивацевичский, Пружанский, Кобринский, Жабинковский, Брестский, Малоритский, Березовский, Дрогичинский. Во всех этих районах объявлен третий класс пожарной опасности. Это не означает, что леса запрещено посещать.
Однако в такой ситуации есть ряд ограничений. Например, нельзя разводить костры, проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия.
При этом на данный момент все остальные районы странына онлайн-карте Минлесхоза отмечены зеленым. То есть там ограничений нет. Можно собирать грибы, ходить по ягоды или ставить палатки (кроме особых мест, таких как заказники).
Погода в первые выходные августа благоприятная для отдыха на природе. По прогнозу Белгидромета, в целом в субботу не ожидается серьезных осадков. Хотя по западной половине республики, скорее всего, пройдут кратковременные дожди, местами могут быть грозы. Днем воздух прогреется до плюс 23−29 градусов.
В воскресенье будет переменная облачность, а днем в большей части районов пройдут дожди, но кратковременные. В некоторых местах прогремят грозы. Температура днем — плюс 23−30.
МЧС напоминает, что при грозе есть риск обрыва линий электропередачи, отключения электрических подстанций. Могут возникать пожары как в природе, так и в жилых и производственных зданиях. Поэтому, если кто-то планирует небольшой поход выходного дня, лучше всего посмотреть прогноз погоды для конкретной местности.
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