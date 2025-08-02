МАРТ сказал, кто виноват в дефиците картошки в магазинах Беларуси весной 2025 года. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
В ведомстве привели несколько примеров нарушений законодательства со стороны поставщиков. Специалисты установили факт подобных действий со стороны фермерского хозяйства «Яблоневый сад» (Гомельская область), предприятия «Толочинский консервный завод» (Витебская область), крестьянского хозяйства «Пакуша И. А.» и крестьянско-фермерского хозяйства «Журавлиный крик» (Минская область).
По информации пресс-службы, фермерское хозяйство «Яблоневый сад» не поставило качественный картофель из стабилизационных фондов в розничную сеть «Евроопт» из-за чего возник дефицит в магазинах.
«Толочинский консервный завод» в апреле 2025 поставил картофель сети «Доброном» не в полном объеме. Однако другим субъектам и в собственную торговую сеть картошка отгружалась. Крестьянское хозяйство «Пакуша» в период с апреля по май не выполнило обязательства по договору, касающиеся поставки картофеля из стабфондов в сети «Гиппо» и «Белмаркет». По данным МАРТ, они отгрузили только 7,8% согласованного объема. В мае отгрузки в указанные сети не производились.
«В то же время хозяйство отгружало картофель другим субъектам хозяйствования, в том числе по договорам из свободных ресурсов», — заметили в ведомстве.
КФХ «Журавлиный крик» не выполнило заявки ООО «Санта Ритейл», и в неполном объеме — заявки сети «Доброном». В ведомстве уточнили, что информационные письма по указанным фактам были направлены в областные исполкомы для принятия мер реагирования.
Ранее МАРТ сказал, что будет с картофелем в Беларуси в 2025 году.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что власти «получили по ушам» от белорусов из-за «шуток» с картошкой.
Кроме того, глава МАРТ сказал, почему цены на белорусские овощи порой выше, чем на импортные.