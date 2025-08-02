МАРТ сказал, кто виноват в дефиците картошки в магазинах Беларуси весной 2025

«Толочинский консервный завод» в апреле 2025 поставил картофель сети «Доброном» не в полном объеме. Однако другим субъектам и в собственную торговую сеть картошка отгружалась. Крестьянское хозяйство «Пакуша» в период с апреля по май не выполнило обязательства по договору, касающиеся поставки картофеля из стабфондов в сети «Гиппо» и «Белмаркет». По данным МАРТ, они отгрузили только 7,8% согласованного объема. В мае отгрузки в указанные сети не производились.