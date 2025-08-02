14 поездов в Крым из Крыма задерживаются в пути следования

«По состоянию на 10 утра 2 августа в пути следования задерживается несколько поездов. В Крым — девять составов едут с опозданием от 30 минут до 6,5 часов. Из Крыма — пять поездов задерживаются на время от 1,5 до 5 часов. Однако сейчас движение восстановлено», — сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым.
По данным перевозчика в Крым задерживаются следующие составы:
№ 007 Санкт-Петербург — Севастополь отправлением 31.07, задержка 5 часов.
№ 316 Адлер — Симферополь, отправлением 01.08, задержка 3,5 часа.
№ 425 Кисловодск — Симферополь отправлением 01.08, задержка 3 часа.
№ 092 Москва — Севастополь, отправлением 31.07, задержка 3 часа.
№ 173 Москва — Евпатория, отправлением 31.07, задержка 2,5 часа.
№ 163 Москва — Феодосия, отправлением 31.07, задержка 1,5 часа.
№ 028 Москва — Симферополь, отправлением 01.08, задержка 1 час.
№ 179 Санкт-Петербург — Евпатория, отправлением 31.07, задержка 0,5 часа.
№ 183 Мурманск — Севастополь, задержка 6,5 часов.
Из Крыма с опозданием следуют составы:
№ 008 Севастополь — Санкт-Петербург отправлением 01.08, задержка 5 часов.
№ 068 Симферополь — Москва, отправлением 01.08, задержка 4 часа.
№ 426 Симферополь — Кисловодск, отправлением 01.08, задержка 3,5 часа.
№ 174 Евпатория — Москва отправлением 01.08, задержка 2 часа.
№ 092 Севастополь — Москва отправлением 01.08, задержка 1,5 часа.
«Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь стараемся накормить детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути». — добавили в ГСЭ.