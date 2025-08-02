14 поездов в Крым из Крыма задерживаются в пути следования

«По состоянию на 10 утра 2 августа в пути следования задерживается несколько поездов. В Крым — девять составов едут с опозданием от 30 минут до 6,5 часов. Из Крыма — пять поездов задерживаются на время от 1,5 до 5 часов. Однако сейчас движение восстановлено», — сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым.