Юрий Слюсарь поздравил служивших в ВДВ жителей Ростовской области

В субботу, 2 августа, в День Воздушно-десантных войск глава Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил всех жителей региона, которые служили в ВДВ, и представил участников программы «Герои Дона», которые по праву носят голубые береты.
— Сегодня день сильных, смелых и преданных Родине людей. Девиз ВДВ: «Никто, кроме нас», и вы действительно выполняете сложные боевые задачи, — написал врио губернатора в своем телеграм-канале. — Рад, что среди участников кадровой программы «Герои Дона» есть десантники. Их истории — это образец надежности. Каждый — пример для подражания.
Глава региона представил троих участников программы, служивших в десанте.
Так, Артем Дедович награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями Суворова, «За отвагу», Жукова. Шамиль Юсупов принимал участие в СВО в 2022 году, был командиром взвода, имеет награды: орден Мужества, медаль «За храбрость» II степени. Виталий Бондаренко награжден орденом Мужества и медалью Суворова.
— С праздником вас и всех причастных: кто с честью служил и служит в ВДВ. Спасибо за то, что всегда были и остаетесь образцом самоотверженности и верности долгу.
Подпишись на нас в Telegram.
Читайте также.
В Ростове-на-Дону временно отключат фонтаны в Дни ВМФ и ВДВ.