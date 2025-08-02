В Ангарске из-за сварки сгорел соседский гараж

1 августа в гаражно-строительном кооперативе «Сигнал-2» города Ангарска произошел пожар. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области, огонь появился из-за нарушения правил безопасности при сварке.
— Мужчина сваривал трубы отопления электросваркой. Через щель упавшая искра попала в соседний гараж. Произошло воспламенение, огонь стремительно распространился по помещению, — поделились пожарные.
Силами 10 специалистов с использованием двух единиц спецтехники открытый огонь был потушен на площади 10 квадратных метров. В отношении мужчины, проводившего сварочные работы, будет составлен административный протокол.