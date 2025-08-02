Житель Дудинки стал жертвой мошенников, потеряв 2,5 млн рублей на «проверке счетчиков»

Пресс-служба правительства сообщает о мошеннической схеме, в результате которой 55-летний житель Дудинки лишился 2,5 миллиона рублей. Информация об этом поступила из краевой прокуратуры.
В июле мужчине позвонил злоумышленник, представившийся сотрудником компании «Энергосбыт», и попросил сообщить код из SMS. Спустя некоторое время он получил звонок через мессенджер от женщины, которая представилась работником «Роскомнадзора». Она заявила, что предыдущий звонок был мошенническим и что деньги на его банковских счетах находятся под угрозой.
Далее с мужчиной связался некий «сотрудник Центрального Банка», который убедил его установить поддельное приложение по присланной ссылке, а также включить демонстрацию экрана и ввести PIN-код от своей банковской карты. Под предлогом «перевода на защищенный счет» мошенники списали 510 тысяч рублей, а затем еще 465 тысяч.
В завершение схемы мужчина попался на еще одну уловку: ему сообщили, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя на сумму 1,1 миллиона рублей. Чтобы «опередить их», ему было предложено срочно взять эти деньги и перевести в «безопасное место». Осознать свою ошибку пострадавший смог лишь на следующий день, когда ему позвонил настоящий сотрудник банка.