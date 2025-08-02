Житель Дудинки стал жертвой мошенников, потеряв 2,5 млн рублей на «проверке счетчиков»

В завершение схемы мужчина попался на еще одну уловку: ему сообщили, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя на сумму 1,1 миллиона рублей. Чтобы «опередить их», ему было предложено срочно взять эти деньги и перевести в «безопасное место». Осознать свою ошибку пострадавший смог лишь на следующий день, когда ему позвонил настоящий сотрудник банка.