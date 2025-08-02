Директор Калининградского зоопарка рассказала, как выбирает объекты для ремонта

— Я у себя в организации внедрила систему «светофоров» — красный, желтый, зеленый, — рассказала директор зоопарка Светлана Соколова. — В «красной зоне» — объекты аварийные или те, что могут стать аварийными в ближайшее время, «желтая зона» — это то, что уже имеет ограниченную работоспособность, а «зеленая зона» — это, так сказать, наши мечты, например строительство нового слоновника. Очень сложно каждый год выбирать.