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Директор Калининградского зоопарка рассказала, как выбирает объекты для ремонта

Работы уже идут.

Источник: РИА "Новости"

В 2025 году Калининградский зоопарк получил из городского бюджета больше 100 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас, в частности, ремонтируется хозблок, где разместятся виварий, кормокухня и ветклиника. Около 14 миллионов рублей направлено на ремонт жирафника. Также рабочие занимается крокодильим вольером, павильоном фламинго, перепланировкой птичника и многим другим.

— Я у себя в организации внедрила систему «светофоров» — красный, желтый, зеленый, — рассказала директор зоопарка Светлана Соколова. — В «красной зоне» — объекты аварийные или те, что могут стать аварийными в ближайшее время, «желтая зона» — это то, что уже имеет ограниченную работоспособность, а «зеленая зона» — это, так сказать, наши мечты, например строительство нового слоновника. Очень сложно каждый год выбирать.