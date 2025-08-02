Клинт Иствуд приезжает на «Павелецкую»: какие станции метро можно увидеть в фильмах

— Сегодня экспертизу наших специалистов — ведущих инженеров и проектировщиков — применяют далеко за пределами транспортной отрасли, например в кинематографе. Благодаря НИИ «МосТрансПроект» увидеть настоящие трамвайные пути можно не только на улицах города, но и в кино. Все элементы транспортной инфраструктуры в будущей картине отразили с особой точностью, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.