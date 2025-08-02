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Метро «Лесная» ограничат на вход до конца декабря

Станцию метро «Лесная» будут закрывать на вход с 18 августа.

На соответствующее объявление в метрополитене 31 июля обратили внимание читатели «Фонтанки». В пресс-службе петербургского метро подтвердили эту информацию, уточнив, что ограничения продлятся до 17 декабря.

Вход в «Лесную» будут закрывать с 8:10 до 9:30 и ограничивать с 17:15 до 19:00. Ограничения будут действовать в рабочие дни. Режим работы станции может меняться в зависимости от пассажиропотока.

Как объяснили «Фонтанке» в пресс-службе метрополитена, причина — капитальный ремонт эскалаторов.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что «Василеостровскую» закроют на вход на четыре дня.