Метро «Лесная» ограничат на вход до конца декабря

На соответствующее объявление в метрополитене 31 июля обратили внимание читатели «Фонтанки». В пресс-службе петербургского метро подтвердили эту информацию, уточнив, что ограничения продлятся до 17 декабря.
Вход в «Лесную» будут закрывать с 8:10 до 9:30 и ограничивать с 17:15 до 19:00. Ограничения будут действовать в рабочие дни. Режим работы станции может меняться в зависимости от пассажиропотока.
Как объяснили «Фонтанке» в пресс-службе метрополитена, причина — капитальный ремонт эскалаторов.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что «Василеостровскую» закроют на вход на четыре дня.