Молодежка «Крыльев Советов» проиграла «Ахмату» в 17 туре МФЛ 1 августа

В пятницу самарцы уступили грозненцам с разницей в один мяч — 1:2 (6+).
На 10-й минуте молодежка «зелено-бело-синих» вышла вперед. Максим Борисов прорвался в штрафную хозяев и после непродолжительной борьбы за мяч точно ударил по воротам «Ахмата-М».
Грозненский клуб ответил на 33-й. Сравнял Иван Кошлатый. Сразу после перерыва, на 46-й, Джабраил Тарамов — в первом тайме получил «горчичник» за грубую игру — забил второй гол и установил окончательный счет на табло.
«Крылья Советов-М» опустились на 14-ю строчку в МФЛ с 15 очками. Ранее волжане потерпели крупное поражение от молодежки «Краснодара — 0:4. Следующая встреча состоится 8 августа. Сразятся с “Ростовом” (6+).
Причем сегодня основа «КС» сыграет с южанами на их поле. Это будет матч третьего тура РПЛ (6+).
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.