Проект моста на зеленый остров в Ростове не прошел госэкспертизу

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Геоэкопроект» зарегистрировано в 2014 году. Основной вид деятельности — геодезическая. В 2024 году выручка компании составила более 1,2 млрд руб., прибыль — 16,4 млн руб. Производственный кооператив проектно-технологический институт «Ростовавтодорпроект» зарегистрировано в 1991 году. Основной вид деятельности — создание геодезической, нивелирной, гравиметрической сетей. В 2024 году выручка составила 55,2 млн руб., а убыток — 43,2 млн руб.