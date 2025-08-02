«Минсктранс» сообщает об изменении маршрутов транспорта из-за ремонта на ул. Толстого

Движение автобусов маршрутов № 24, 65 от ул. Жуковского организуется по ул. Могилевской, Аранской, Маяковского, Свердлова, Бобруйской и далее по маршрутам с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта «Ленинградская», в обратном направлении — по ул. К. Цеткин, Московской, Суражской, Вокзальной, Толстого и далее по маршрутам без выполнения остановочных пунктов на изменяемом участке. Движение автобусов маршрута № 151С от ул. Аранской организуется по ул. Маяковского, Свердлова, Бобруйской, пл. Мясникова, ул. Московской, Домашевской, Тимирязева с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта «Ленинградская», со стороны ТЦ Ждановичи — по ул. Тимирязева, Домашевской, Московской, Суражской, Вокзальной, Толстого и далее по маршруту без выполнения остановочных пунктов на изменяемом участке. Движение троллейбусов маршрута № 23 со стороны ул. Могилевской организуется по ул. Толстого, Вокзальной, Суражской, Железнодорожной и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта «ст.метро Институт Культуры» по ул. Суражской, в обратном направлении — без изменений.