В российском регионе ограничили работу мобильного интернета

Решение было принято из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). «На территории Пензенской области введен режим “Беспилотная опасность”. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — написал он.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал плюсы отключений мобильного интернета в регионе. В ходе выступления в законодательном собрании области он предложил воспринимать происходящее как возможность детокса.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше