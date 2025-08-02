Некоторые рейсы из Минска в Шереметьево вылетают с задержкой

Это рейс SU1831 в Шереметьево, вылет которого был назначен на 11:40, а теперь указано время 13:15. При этом рейс «Белавиа» туда же, назначенный на 11:30, пока не откладывался. Утренние вылеты как «Аэрофлота», так и белорусского перевозчика тоже осуществлялись вовремя.