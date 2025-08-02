Некоторые рейсы из Минска в Шереметьево вылетают с задержкой

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Дневной рейс «Аэрофлота» из Минска в Москву задержан в субботу более чем на час, следует из данных онлайн-табло Национального аэропорта Минск.
Это рейс SU1831 в Шереметьево, вылет которого был назначен на 11:40, а теперь указано время 13:15. При этом рейс «Белавиа» туда же, назначенный на 11:30, пока не откладывался. Утренние вылеты как «Аэрофлота», так и белорусского перевозчика тоже осуществлялись вовремя.
Однако была задержка ночного рейса SU1847 из Минска: вместо 00:10 он вылетел в 01:35.
При этом Росавиция утром в субботу и в прошедшую ночь не сообщала об ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в базовом аэропорту «Аэрофлота» (Шереметьево). Подобные сообщения были относительно других воздушных гаваней России (Самары, Пензы, Саратова и Тамбова).
Официальный Telegram-канал Шереметьево пока ничего не сообщает о каких-либо проблемах или особенностях в работе. Нет сообщений и в канале «Аэрофлота». Онлайн-табло на сайте перевозчика показывает, что практически все рейсы 2 августа выполняются с задержками примерно на час или немного больше.